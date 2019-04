Lentini, false assunzioni: 4 denunciati per truffa all'Inps

Sono accusati di truffa ai danni dell'Inps e per questo sono stati denunciati: si tratta di due carlentinesi, di 34 e 48 anni e di due lentinesi di 31 e 25 anni.

A seguito di indagini di polizia giudiziaria, condotte tra il 2018 ed il 2019, sarebbe stato accertato che il 34enne di Carlentini, in qualità di presidente di un'associazione, nel 2019 avrebbe comunicato all'Inps l'assunzione degli altri 3 senza che in realtà questi svolgessero reale attività lavorativa. In questo modo avrebbe fornito loro un titolo per ottenere successivamente dall'istituto previdenziale l'indennità di disoccupazione.