Brandon McNulty vince il Giro di Sicilia

Brandon McNulty (Rally Uhc cycling) ha vinto il Giro di Sicilia di ciclismo, precedendo nella classifica generale di 42" Guillaume Martin (Wanty-Gobert cycling team) e di 56" Fausto Masnada (Androni giocattoli-Sidermec). Nell'ultima tappa, la 4/a lunga 128 chilometri, disputata ieri da Giardini Naxos all'Etna (versante di Nicolosi), ha trionfato proprio Martin in 3h37'34", alla media di 35,299 Km/h, che si è presentato da solo sotto lo striscione dell'arrivo con un vantaggio di 10" su Masnada e di 13" su Dayer Quintana (Neri Sottoli Selle Italia). "Oggi sapevo come avrei dovuto correre, ho usato le mie qualità di cronoman per difendere la maglia di leader - le parole del vincitore McNulty -. I miei compagni sono stati incredibili, hanno dato tutto per me, è stata una grande prestazione di squadra. Questa è una grande, lunga, epica salita. Adesso è tempo per un po' di festeggiamenti".