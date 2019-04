Noto, sparano contro una pizzeria perché non volevano pagare il conto

Volevano essere serviti in pizzeria senza dover pagare il conto. Allontanati dal proprietario, avevano prima danneggiato sedie e tavoli, e colpito un cliente. Non contenti, erano tornati poco dopo esplodendo contro il locale due colpi di pistola scenica. E' accaduto nella tarda serata di ieri alla pizzeria “Mondo Pizza” di via Carnazza, a Noto.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso subito di risalire ai due autori, padre e figlio in F.F. 50enne e F.G. 26enne, che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.