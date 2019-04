Avola, indagato per falso ideologico il sindaco Luca Cannata che si pone "diversi interrogativi"

Il sindaco di Avola Luca Cannata ha ricevuto ieri un avviso di conclusione indagini per il quale risultato indagato dalla Procura di Siracusa per falso ideologico, un atto per il quale il primo cittadino ha alcune alcune perplessità espresse oggi pubblicamente attraverso il suo profilo facebook:

“Questo atto porta con sé alcuni interrogativi - afferma - in primo luogo sulla tempistica, dato che il documento della Procura mi è stato notificato ieri ma già da giorni se ne parlava in ambienti politici con una fuga di notizie pare sia stata finalizzata a farmi desistere da un possibile coinvolgimento del mio gruppo alle prossime elezioni europee. Altro punto sono i capi di imputazione: falso ideologico, perché pare che io abbia sollecitato dei funzionari regionali per il rilascio di un’autorizzazione per un’opera pubblica, relativa alla riqualificazione del borgo marinaro. Un altro interrogativo che ci porta a non comprendere quale sia l’indagine svolta nei miei confronti dato che, comunque, ho anche il ruolo di sentire gli uffici per realizzare le opere pubbliche. Noi continuiamo ad essere fiduciosi nella magistratura, come sempre abbiamo fatto. Anzi, pensiamo che ogni tipo di indagine serva a dare forza e trasparenza alle amministrazioni locali e continueremo a fare nel rispetto delle regole. Andiamo avanti..."