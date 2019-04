Francofonte, lutto nel mondo del giornalismo: è morta Antonella Frazzetto

Scomparsa prematuramente la giornalista Antonella Frazzetto, collaboratrice del quotidiano La Sicilia da Francofonte e dirigente scolastica del locale Istituto comprensivo “Dante Alighieri”.

Cordoglio è stato espresso dai colleghi giornalisti e da Assostampa.

"Ci uniamo al dolore della famiglia e, in particolare, del marito, Angelo Lo Presti, collega collaboratore del quotidiano Giornale di Sicilia. - si legge in una nota di Assostampa - Un pensiero lieve e commosso ad Antonella, ai suoi 45 anni, alla sua passione per il giornalismo".

L’ultimo saluto lunedì prossimo, alle 15.30, nella chiesa madre di Francofonte.