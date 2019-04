Controllo del territorio tra Avola e Noto, impiegate 18 pattuglie: 9 denunce, contestate numerose violazioni al Codice della strada

Un maxi controllo del territorio, negli ultimi tre giorni, tra Avola e Noto che ha visto l'impiego di 18 pattuglie e 40 carabinieri.

In tutto 9 le persone denunciate dai militari: 2 donne per furto di energia elettrica, 1 uomo per furto di agrumi, 1 uomo per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, 4 giovani ventenni per detenzione ai fini di spaccio di 4 grammi di cocaina e 8,5 grammi di hashish, 1 ragazzo 22enne extracomunitario recidivo nella guida di un’autovettura sprovvisto della patente di guida. In sei sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 0,5 grammi di cocaina e 6,0 grammi di hashish.

Oltre 110 i veicoli fermati. Anche qui, il bilancio della situazione è importante, soprattutto per numero di violazioni al codice della strada riscontrate.

In 2 casi mancava la copertura assicurativa per cui è stato necessario il sequestro dei mezzi, 8 giovani viaggiavano alla guida del proprio ciclomotore senza casco, con conseguente fermo del veicolo, in 16 le persone a bordo dell'auto senza cinture di sicurezza, 8 guidavano senza aver mai conseguito la patente, ed infine sanzione per 11 persone che guidavano parlando al cellulare.

Complessivamente sono stati sottratti oltre 175 punti e ritirati 2 documenti di circolazione/patenti.