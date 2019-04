Siracusa-Vibonese a porte aperte, torna in funzione il De Simone

Aperto nuovamente al pubblico lo stadio Nicola De Simone. E' arrivato stamattina il parere positivo della Commissione provinciale dei Pubblici spettacoli sulla disponibilità dello stadio Nicola De Simone. Il via libera è slittato a causa di un imprevisto, dovuto al danneggiamento, nel corso degli interventi di ristrutturazione, del muro che divide l'ingresso della tribuna con quello della curva riservata ai tifosi del Siracusa.

Acqua passata, adesso il Siracusa guarda al match di domani contro il Vibonese e chiede un tifo caloroso. Il rientro allo stadio, peraltro, non costerà neanche tanto, visti i prezzi popolari previsti per domani. Si andrà dai 3 euro per la curva Anna ai 5 per gradinata Imbesi e tribuna laterale, sino ai 10 per la tribuna Siringo. Le poltroncine avranno un costo di 20 euro.