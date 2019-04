Siracusa, la consigliera Russoniello: "Il campo di calcio del “Pippo Di Natale” è inutilizzabile"

Un sopralluogo, insieme al maestro sportivo Luciano Mica, per poi arrivare alla denuncia: "Il campo di calcio del “Pippo Di Natale” è inutilizzabile". A dirlo è il Meetup del Movimento 5 Stelle, di cui si fa portavoce la consigliera comunale Silvia Russoniello

"Innanzitutto - precisa Silvia Russoniello - sono state ridotte le dimensioni del campo, dove un giorno potranno giocare solo gli atleti più piccoli".

E poi dislivelli sul campo ed erba sintetica danneggiata, fino ad arrivare alla criticità più grave: "la presenza di numerosi avvallamenti nel terreno sopra cui è stato posizionato il manto in erba sintetica. Ciò si traduce in buche profonde anche tre centimetri, pericolosissime per le caviglie degli atleti" - dice Russoniello.

"Se prima della sua riapertura, il campo di calcio non sarà sistemato, effettuerò ulteriori approfondimenti sui lavori eseguiti" - conclude.