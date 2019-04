Noto, negato conto corrente: cliente aggredisce direttore

Si è visto negare l’apertura di un conto corrente in banca, così avrebbe atteso la chiusura della filiale e per aggredire il direttore.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Noto che ha denunciato G.A., 30 anni, residente a Noto e già conosciuto alle forze di polizia, per i reati di minacce e lesioni personali aggravate dai futili motivi e dalla premeditazione.