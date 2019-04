Noto, traffico e pioggia: i Vigili abdicano al loro lavoro. Terranova "Avviata indagine interna". VIDEO

Uscita di scuola, pioggia, auto, traffico ed è subito caos. La vicenda sarebbe accaduta nei giorni scorsi, a Noto. Poco fuori da scuola un'auto della Polizia Municipale con dentro il personale, che però non scendono dal veicolo per dirigere il traffico. Il video di questo quadretto di confusione totale è finito tra le mani di Frankie Terranova, assessore alla Polizia municipale, che posta il materiale su Facebook chiedendo scusa ai cittadini per il disservizio. Ed infine, annuncia indagine interna per verificare la possibilità di avviare un provvedimento disciplinare. "Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità" - commenta Terranova. Intanto, sui social impazzano i commenti e la denuncia pubblica dei cittadini di Noto.