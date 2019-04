Siracusa, agibilità stadio De Simone: oggi dovrebbe arrivare il parere positivo della Commissione dei Pubblici spettacoli

Dovrebbe arrivare in mattinata il parere positivo della Commissione provinciale dei Pubblici spettacoli sulla disponibilità dello stadio Nicola De Simone. Il via libera è slittato a causa di un imprevisto, dovuto al danneggiamento, nel corso degli interventi di ristrutturazione, del muro che divide l'ingresso della tribuna con quello della curva riservata ai tifosi del Siracusa. Entro stamattina, saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per l' accesso allo stadio. I lavori, che erano stati richiesti dalla Commissione provinciale dei pubblici spettacoli, sono stati eseguiti in conformità con le prescrizioni indicate.