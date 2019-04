Siracusa, lotta all'abusivismo edilizio: il sindaco ed il Procuratore firmano il Protocollo d'intesa

Impegno alla lotta dell'abusivismo edilizio messo nero su bianco in un protocollo d'intesa tra Comune, Polizia municipale e Procura della Repubblica, firmato questa mattina dal sindaco Francesco Italia e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Fabio Scavone.

Con la firma dell'intesa entrambe le parti ad accertare la mancata ottemperanza alle ordinanze di demolizione delle costruzioni abusive e dell’applicazione delle sanzioni amministrative per omessa demolizione degli abusi edilizi; l’accelerazione dell’iter per le procedure giudiziarie riguardanti gli abusivismi edilizi nei casi di inedificabilità assoluta e relativa, nonché per gli abusi edilizi minori con ordinanza di demolizione; le procedure di ausilio nei reati ambientali riguardanti l’inquinamento del suolo, delle falde acquifere e del mare; i reati di contraffazione e di falso in materia di commercio; i reati contro il decoro urbano.

“Un protocollo che riveste un grande significato non solo formale. Da un lato riafferma con un protocollo la fermezza delle Istituzioni nella persecuzione di tipologie di reati rispetto ai quali occorre mettere un freno; è però anche vero che questa fermezza avremo modo di renderla operativa con una collaborazione reciproca che ci permetterà di ridurre i tempi di accertamento e sanzione, e quindi di rapido ripristino della legalità” - dichiara il sindaco, Francesco Italia.