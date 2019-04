Siracusa, disabili gravissimi: l'Asp "Siamo in linea con i pagamenti"

L’Asp di Siracusa è perfettamente in linea con i pagamenti mensili dei benefici assegnati ai disabili gravissimi di tutta la provincia. Così la Direzione strategica dell'azienda sanitaria smorza ogni polemica e afferma anche che sono già stati emessi i mandati di pagamento per marzo 2019, anticipata con fondi aziendali, per di 630 mila euro.

"Gli assegni mensili - si legge nella nota - vengono puntualmente corrisposti grazie alla implementazione nell’Asp di Siracusa di un nuovo sistema informatico che ha automatizzato il processo di erogazione. Per le nuove istanze l’Azienda sta seguendo le norme e le direttive vigenti".