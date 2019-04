Rosolini, premiazione per “La scuola realizza segnaletiche per la salvaguardia dell’ambiente”

Si è tenuta questa mattina, presso l’Auditorium Comunale “Attilio Del Buono” di Rosolini la cerimonia di premiazione degli elaborati presentati dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado per il concorso “La scuola realizza segnaletiche per la salvaguardia dell’ambiente”.

Sono stati premiati quattro elaborati per ogni istituto mentre a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione.

Un concorso il cui l’obiettivo è la valorizzazione del territorio e salvaguardia dell’ambiente, la conoscenza e documentazione delle discariche “invisibili” diffuse nel proprio territorio e della loro pericolosità; promozione di stili di vita sostenibili all’interno della propria comunità, educazione, cura e tutela ambientale.