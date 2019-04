Siracusa, servizi sociali disastrosi: si mobilita il sindacato unitario dei pensionati

"Tanti fondi, poco personale in organico, poca capacità di spesa, servizi sociali non adeguati, tanti disagi per la popolazione anziana che riceve assistenza a singhiozzo e non per tutti". Questo è l’allarme lanciato dal sindacato unitario dei pensionati provinciali e regionali, oggi riuniti a Siracusa per rilanciare la mobilitazione del sindacato unitario in questa provincia su questi temi.

Lunedì partiranno le sollecitazioni delle convocazioni ai Distretti Socio-Sanitari per istituire i tavoli di confronto sulle politiche sociali.

"Stiamo avviando le assemblee nei territori - annunciano Valeria Tranchina, Vito Polizzi, Sergio Adamo, Salvo Lantieri - e qualora non venissimo convocati siamo pronti a mobilitarci al più presto. Il 9 maggio saremo presenti a Napoli alla manifestazione indetta dai pensionati unitari e il 1 giugno a Roma in piazza del Popolo".