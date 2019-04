Lentini, 2000 telefonate in 2 mesi a ex coniuge nonostante il divieto: arrestato

Era sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex coniuge con contestuale proibizione a qualsiasi forma di comunicazione, per il reato di atti persecutori, ma questo non gli ha impedito di farle circa 2.000 telefonate in due mesi. Per tale motivo i Carabinieri hanno arrestato il lentinese B.G. di 49 anni, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Gip Scapellato. A tutela della donna, l'uomo è stato ristretto ai domiciliari.