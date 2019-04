Siracusa, si scaldano i motori per la manifestazione del 13 aprile: stamattina assemblea dei lavoratori e sindacati

Affollatissima l'assemblea unitaria di Cgil, Cisl e Uil, che si è tenuta questa mattina con i lavoratori, in vista della manifestazione in programma il prossimo 13 aprile.

La mobilità avrà come slogan “Lavoro & Dignità”.

“Il 13 aprile - hanno sottolineato i segretari generali Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò - chiediamo un progetto di lavoro e di sviluppo. Questa provincia si risolleva se l’idea di futuro si fa sistema. Sviluppo sostenibile, investimenti utili a sviluppare e consolidare i siti industriali produttivi nel massimo rispetto delle normative ambientali. Questi i temi.”