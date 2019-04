Anche a Siracusa arriva la tradizione catalana: “San Giorgio, una rosa un libro”

Via a Siracusa al progetto “San Giorgio, una rosa e un libro”. Si tratta di una tradizione catalana che vuole che nel giorno di san Giorgio, il 23 aprile – proclamato dall’Unesco nel 1995 Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore -, un uomo regali alla sua amata una rosa rossa venendo ricambiato con il dono di un libro.

Per cinque giorni, dal 23 al 27 aprile, a Siracusa, in programma una serie di incontri e manifestazioni di diverso genere che avranno come filo conduttore il libro e la lettura più in generale.

L’iniziativa è promossa dall'assessorato alle Politiche culturali del Comune, d’intesa con la Confcommercio, e sarà gemellata con quella analoga che si svolgerà ad Alessandria rafforzando così il legame creato con il progetto “Aperto per cultura”.

A chiunque giorno 23 acquisterà un libro di un autore siracusano, o edito da una casa editrice siracusana, o che abbia come elemento portante Siracusa, i librai regaleranno una rosa rossa.