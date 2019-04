Melilli, scoperto un coleottero all’interno della grotta Villasmundo

Una specie nuova per la scienza è stata rinvenuta all’interno della grotta “Villasmundo” della Riserva naturale integrale "Complesso Speleologico Villasmundo - S. Alfio di Melilli, gestita dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania diretto dal prof. Giovanni Signorello.

Si tratta di un interessante insetto troglobio, appartenente all’ordine dei Coleotteri, e più specificatamente alla sottofamiglia delle Pselaphinae, a cui è stato attribuito il nome di “Tychobythinus villasmundi Sabella, Amore & Nicolosi”.

La descrizione della nuova specie è stata pubblicata sulla rivista internazionale di zoologia “Zootaxa” (ed. Magnolia Press) nell’articolo dal titolo “A new troglobitic Tychobythinus from Sicily (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae)” degli autori Sabella, Amore e Nicolosi.