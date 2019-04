Quota 100, a Siracusa 823 richieste: M5s "Misura necessaria"

A Siracusa 823 richieste per quota 100. a confermarlo i dati Inps dai quali viene fuori la classifica dei comuni capoluogo per numero di richieste di quota 100. La prima provincia è Palermo (2.682), poi Catania (2.384) e Messina (1.239). Seguono Trapani (924), Siracusa (823), Agrigento (799). Chiudono Ragusa (591), Caltanissetta (499) ed Enna (434).

In Sicilia, le domande totali a fine marzo 2019 sono state 10.375. "Gli ultimi numeri aggiornati a fine marzo confermano la bontà della misura Quota100" - commentano il parlamentare Paolo Ficara e il deputato regionale Stefano Zito (M5s) - "Significa che come governo abbiamo intercettato quella che per molti, penalizzati da norme del passato, questa fosse una esigenza reale".