Catania, studente picchiato: indagati 5 minori

Il Tribunale dei minorenni di Catania, su indagini della Digos, ha emesso una misura cautelare nei confronti di cinque degli autori del pestaggio, anche a colpi di casco da motociclista in volto, a un giovane studente di un gruppo di destra avvenuto il 21 marzo scorso davanti all'istituto scolastico De Felice mentre distribuiva volantini su un corteo organizzato per l'indomani in occasione della Festa del Tricolore. Sono giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, tra cui una ragazza, militanti di collettivi studenteschi.

Uno è stato collocato in una comunità, per gli altri una misura della permanenza in casa. Sono indagati per lesioni personali gravi in concorso. A identificarli è stata la Digos. La vittima riportò la frattura di uno zigomo e danni ad occhi ed orecchie giudicati guaribili in 40 giorni. Secondo quanto accertato, a compiere il pestaggio sarebbero stati circa 30 ragazzi.

L'aggressione, a sfondo politico ideologico, aveva come scopo quello di impedire la pubblicizzazione del corteo.