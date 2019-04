Siracusa, riscossione Tari: il Comune mette in campo i sistemi informatici

Tari, riscossione tributi, incremento del sistema informatizzato nel progetto RIS.CONTR.O, promosso dall'Ifel nell'ambito del progetto Semplifisco, argomento dell'incontro che si è svolto oggi presso l'Urban Center.

All'incontro hanno partecipato, tecnici, informatici, gli assessori Randazzo, Lo Iacono, Coppa e alcuni dirigenti del Comune di Siracusa ai quali i due responsabili del progetto, hanno mostrato i primi risultati di un applicativo informatico che, incrociando oltre 60 banche dati permette di ottenere con precisione chirurgica i nomi di coloro che non pagano la TARI e di associare agli stessi la situazione patrimoniale, catastale, le utenze gas e luce attive, redditi, conti correnti e tutti i dati e beni aggredibili.

"Il progetto Riscontro costituisce una opportunità strategica per la città che l’ Amministrazione è impegnata a perseguire con decisione. Non a caso ai recenti incontri, in particolare sul tema TARI, con i rappresentanti della Fondazione dell’ ANCI che cura il progetto, hanno partecipato, oltreché il sottoscritto, anche gli Assessori Coppa e Lo Iacono, il Segretario Generale e vari dirigenti funzionari e comunali. Il Comune di Siracusa è Capo-fila in questo progetto che mette in collegamento decine di reti telematiche e che consente di raggruppare i dati consentendo una rapida individuazione anche delle persone che non adempiono alle obbligazioni tributarie nei confronti dell’Ente, nonostante le attività possedute. Il miglioramento della qualità dei servizi passa anche per la via di accertamenti fiscali giusti ed efficienti e relative riscossioni" - dichiara il vice Sindaco, Giovanni Randazzo.