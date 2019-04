Pachino, spacca vetro di auto per rubare una borsa: arrestato

Avrebbe spaccato il vetro di un'autovettura, parcheggiata, per rubare una borsa che si trovava sul sedile posteriore. La denuncia ai Carabinieri dei proprietari dell'auto. I militari lo hanno identificato, raggiunto nella propria abitazione, e arrestato. Si tratta di Fabrizio Melfi, 25 anni, residente a Pachino, già noto alle forze di Polizia, per il reato di furto.

In casa dell'uomo il provento del furto: borsa, carte bancomat, documenti di riconoscimento e chiavi.

L'uomo tradotto ai domiciliari.