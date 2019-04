Siracusa, piano Tari: la ragione del voto dei 2 consiglieri di Lealtà e Condivisione

"Il voto favorevole dei consiglieri di Lealtà e Condivisione, Carlo Gradenigo e Rita Gentile, al piano finanziario sulla Tari sottoposto al Consiglio comunale, è stato un atto coraggioso e di grande responsabilità, finalizzato a scongiurare quei tagli dei servizi che la mancata approvazione del piano purtroppo comporterà". Così interviene Ezio Guglielmino, presidente di Lealtà e Condivisione, che, comunque, evidenzia come sia auspicabile che "che atti di una simile importanza e complessità pervengano in futuro al Consiglio comunale con congruo anticipo e preceduti da un approfondito esame nelle competenti commissioni, in modo da garantire una discussione realmente informata dei fatti e decisioni ponderate da parte di tutti i consiglieri".

Guglielmino sostiene il principio di un’equa ripartizione dei costi tra tutti i potenziali contribuenti, "così come - continua - occorre prendere atto delle tante carenze tuttora persistenti nello svolgimento del servizio, che rendono ancor più inaccettabile, nella percezione dell’opinione pubblica, qualsiasi aggravio non giustificato".

Da qui la richiesta rivolta al Sindaco ed agli assessori competenti di riferire in Consiglio Comunale sia sulla situazione attuale che soprattutto su quella futura, cominciando dal bando per il prossimo affidamento del servizio oltre che dell’appalto-ponte in atto.