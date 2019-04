Elezioni europee 2019, sulla piattaforma Rousseau trionfa Flavia Di Pietro (meetup di Buscemi): rimane fuori Costantino Messina

Concluse le votazioni del Movimento cinque stelle per le Elezioni Europee sulla piattaforma Rousseau, ed è tempo di bilanci e di annunci ufficiali. Cominciamo col dire che i siracusani hanno avuto un buon risultato.

Boom di votazioni per Flavia Di Pietro, ex assistente parlamentare, fondatrice del meetup di Buscemi che, con 1.312 voti, è la terza in classifica e prima delle donne.

Si posiziona nono, e quindi rimane fuori dalle candidature per una sola posizione ed una trentina di click, Costantino Messina, con 691 preferenze.

Termina così il secondo turno di votazioni sul web che proclama i nomi ufficiali dei candidati alle Europee di M5s: Dino Giarrusso, Ignazio Corrao, Flavia Di Pietro, Antonio Brunetto, Matilde Montaudo, Donato Forcillo, Antonella Corrado, Anna Sulis.

Il risultato è frutto di un doppio turno di votazione, in Sicilia e Sardegna, unico seggio.