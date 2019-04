Sea Eye a poche miglia da Lampedusa

Sì è mantenuta per tutta la notte fuori dalle acque territoriali italiane, a poche miglia da Lampedusa,la Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye con a bordo 64 migranti (tra i quali 12 donne e due bimbi), soccorsi mercoledì scorso al largo della costa libica di Zuwarah. Finora, dunque, il comandante della nave ha rispettato l'ordine intimato dal Viminale a non entrare in acque italiane. Trattative diplomatiche sono in corso tra autorità italiane e tedesche per arrivare ad una soluzione.