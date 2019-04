Cdm, via libera a dl crescita ma è scontro sui rimborsi

Il Consiglio dei ministri dopo tre ore di riunione ha approvato il dl crescita con la formula 'salvo intese', con all'interno anche la norma su Alitalia. Via libera alla norma del provvedimento che prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro in favore dei comuni di tutta Italia per avviare opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile sul territorio. Lo ha riferito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, dando l'annuncio dell'approvazione della misura nel Cdm.

Approvato anche lo stanziamento di 300 milioni per le Zes (Le Zone economiche speciali). Nello specifico, saranno 50 milioni per il 2019, 150 nel 2020 e 100 milioni nel 2021.

Viene rinviata, al termine di un duro scontro in Consiglio dei ministri, la decisione sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. La norma sui rimborsi non entra infatti, come invece chiedeva il ministro dell'Economia, nel decreto crescita. Ma non passa neanche, per ora, la linea pentastellata che chiedeva un binario unico per i ristori. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si fa promotore di una mediazione: lunedì convocherà a Palazzo Chigi le associazioni dei risparmiatori per concordare la norma che dovrebbe essere varata in un nuovo Cdm martedì 9. Solo dopo si valuterà con precisione come procedere