Augusta, sequestrati 9 chili di pesce privo di tracciabilità: sanzionati due ambulanti

Due venditori ambulanti di pesce sanzionati dalla Guardia costiera a Brucoli. Il pece posto in vendita, circa 9 chili, è risultato privo di tracciabilità e di etichettatura ed è stato pertanto sequestrato. Elevate sanzioni amministrative pari a 1.500 per ciascuno dei due.

Il prodotto ittico sequestrato è stato sottoposto ad accertamento sanitari: una parte è stata giudicata non edibile, e quindi avviata a smaltimento, la restante parte, valutata idonea al consumo umano, è stata donata in beneficenza alla Chiesa di Santa Maria del Soccorso, di Augusta, per la successiva dazione a famiglie meno abbienti.