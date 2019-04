Siracusa, raccolta uova di Pasqua per i bimbi di famiglie bisognose

Si rinnova la collaborazione all'insegna della solidarietà tra La Bacchetta Magica di Antonella Quattropani e il consigliere comunale Michele Buonomo.

Da lunedì prossimo 8 Aprile, presso la sede dell’ Associazione La Bacchetta Magica in Via Alessandro Specchi 102 dalle 8 alle 19, saranno raccolte uova pasquali per bimbi di famiglie con disagio economico.

Chiunque potrà donare un uovo di cioccolato, da distribuire durante l’ evento “Un uovo per ogni bimbo”, che si terrà in Piazza Marcello Sgarlata nei giorni precedenti la Pasqua.

"Le sacche di povertà- riferiscono Antonella Quattropani e Michele Buonomo - purtroppo continuano ad essere alimentate di giorno in giorno dall’assenza di opportunità lavorative e dalle separazioni, che rendono difficile la sopravvivenza.