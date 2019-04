Canicattini Bagni verso la filosofia "plastic free", in Aula la mozione

Canicattini Bagni plastic free. La proposta è stata firmata dalla Consigliera Luisa Chiarandà, Capogruppo del Gruppo Misto, e adesso dovrà approdare in Aula per essere eventualmente approvata. L'iniziativa rientra nel programma di riduzione e recupero dei rifiuti lanciato da ZWS “Zero Waste Sicilia”.

Al momento la Mozione presentata dalla Chiarandà è stata sottoscritta da Alternativa Civica Canicattini Bagni, Muoviamo Canicattini, Meetup M5S Canicattini Bagni, Sviluppo e Futuro, Insieme per Cambiare, PD Canicattini Bagni.

Con la mozione si chiede al sindaco di emettere una ordinanza per la tutela dell’ambiente sotto diverse forme e per il disincentivo dell’uso della plastica.

Gli esercenti, le attività commerciali, le attività artigianali e quelle di ristorazione, ma anche le attività turistico ricettive e le strutture sociali, dovranno distribuire ai clienti e agli avventori esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce, bastoncini mescolatori e contenitori per alimenti non preconfezionati alla produzione, monouso in materiale compostabile, oppure in materiale non monouso lavabile come, ad esempio, il vetro, la ceramica o l’acciaio.