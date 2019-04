Tribunale Federale Nazionale, due punti di penalizzazione per il Siracusa

Due punti di penalizzazione inflitti al Siracusa dal Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola, su segnalazione della Covisoc.

Dietro alla penalizzazione irregolarità amministrative, in particolare nei pagamenti dei giocatori.

La squadra del Siracusa a 30 punti.

Oltre a Siracusa, nel girone C, inflitti 3 punti di penalizzazione in classifica al Bisceglie e 2 punti di penalizzazione al Rieti per non aver depositato le attestazioni del settore tecnico della Figc relative al tesseramento del medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra, nonché per il Bisceglie anche di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti.