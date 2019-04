Siracusa, giustizia di comunità: al Tribunale il convegno organizzato dal Csve

Nell'ambito del progetto annuale “volontariato nell’area penale” del Centro di servizio per il volontariato etneo, si svolgerà il prossimo 13 aprile, presso la Corte d’assise del Tribunale di Siracusa, il convegno dedicato alla “Giustizia di comunità”.

A intervenire all'evento organizzato dal Csve (Centro di Servizio per il Volontariato Etneo), gli esperti introdotti e moderati dall’assistente sociale Marco Santoro: Alfredo Spitalerie Giuliana Catalano, giudici per la Sezione Penale del Tribunale di Siracusa, Stefano Papa, Direttore UEPE di Siracusa, Marco Galati, avvocato del Foro di Catania, e Giuseppina Storaci, Presidente Sezione Penale Tribunale di Siracusa. L’evento, accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia e dall’Ordine degli Avvocati di Siracusa con 3 crediti, consente di iscrivere non più di due volontari per ogni associazione interessata entro l’8 aprile.

Oggetto del convegno è il principio di giustizia, sancito nella Costituzione e posto a fondamento stesso del percorso di riabilitazione del condannato, che non trova purtroppo spesso facile applicazione per chi è condannato a scontare una pena in carcere