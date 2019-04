Siracusa-Gela, missione dell'assessore Falcone per salvare finanziamento

Si apre uno spiraglio per non perdere i cofinanziamento dell'Unione Europea pari a 48 milioni di euro per il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela.

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone ha ottenuto dalla commissaria per la Politica regionale, Corina Cretu, l’impegno a mantenere l'intera somma a disposizione della Sicilia, se sarà realizzato un lotto funzionale della Siracusa-Gela entro la data ultima per il rapporto finale di esecuzione, quindi entro 16 mesi. I fondi erano in procinto di essere revocati a causa dei ritardi nell'esecuzione delle opere accumulati fino a un anno fa.

Dal Cas e dall’impresa titolare dell’appalto, la Cosedil, è arrivato pertanto l'impegno a completare il lotto funzionale Rosolini-Ispica, lungo 10 km, entro i termini concordati.