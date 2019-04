Noto, cancellato il parco archeologico Eloro e Villa del Tellaro

Il Parco Archeologico di Eloro e della Villa del Tellaro cancellato nonostante lo stesso avesse già ottenuto il parere positivo del Consiglio Regionale dei Beni Culturali. A renderlo noto è Vincenzo Vinciullo, già componente dello stesso Consiglio.

"Con il Decreto Assessoriale n.13/19, firmato dal Presidente della Regione, - scrive Vnciullo - il Parco Archeologico di Eloro e della Villa del Tellaro è stato soppresso. Credo che non sia possibile accorpare il Parco Archeologico della Zona Sud e Montana a quello di Siracusa in quanto difficilmente si riuscirebbe a gestire un patrimonio archeologico, storico, monumentale e naturale così vasto. A Trapani sono stati riconfermati i tre parchi archeologici che presentano, come nel caso della nostra provincia, peculiarità ed eredità storico-archeologiche così radicate e così originali".

Da qui l'appello ad intervenire rivolto alla deputazione regionale siracusana.