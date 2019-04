Siracusa, Spaccio Alimentare: tra i 10 punti vendita da salvare

Il supermercato dei Papiri, facente capo al gruppo Cambria, tra i 10 in tutta la Sicilia per i quali è stato proposto dalla società al tribunale il salvataggio grazie alla cessione al gruppo Arena. Gli altri sono i punti vendita di Palermo (via Crocifisso a Pietratagliata, via Ingham, via Ugo La Malfa), Aci Sant’Antonio, Milazzo, Giardini Naxos, Centro Sicilia, Catania, Lascari per un totale di circa 350 dipendenti.

"Attendiamo fiduciosi la decisione del giudice - afferma Marianna Flauto, segretario generale Uiltucs Sicilia - in attesa di una soluzione che possa salvaguardare tutto il personale”.