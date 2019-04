Siracusa, Via Crucis al Parco della Neapolis

Anche quest’anno, la Via Crucis promossa dal Vicariato delle Parrocchie di Siracusa e organizzata dalla Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime, sarà celebrata al Parco archeologico della Neapolis. La Sacra Rappresentazione si terrà venerdì 12 aprile: partirà alle 20 dall’ingresso principale del Parco Archeologico dal piazzale antistante la Chiesa di San Nicolò ai Cordari. Sarà l’Arcivescovo, Mons. Salvatore Pappalardo, a guidare il momento di preghiera con la presenza dei Sacerdoti, dei cittadini, dei fedeli e delle comunità parrocchiali di Siracusa.

Le meditazioni della Via Crucis, sul tema “Lacrime sul legno della Croce”, saranno proposte da Raffaele Bussi, di Castellammare di Stabia, un devoto di Maria Santissima,che ha ricevuto particolari "Grazie fisiche e spirituali" per intercessione delle Madonna delle Lacrime.