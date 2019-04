Mediterranea, il piccolo Montoneri selezionato nel Team Italia per il Barca Academy World Cup

Il giovanissimo calciatore Giulio Montoneri, della scuola calcio Elite Mediterranea di Floridia, a soli 7 anni è stato selezionato con altri 13 bambini italiani per prendere parte dal 15 al 18 aprile, nella città catalana, al Barca Academy World Cup 2019, di fatto la Coppa del Mondo dell' Accademia del Barcellona.

Montoneri, talento in erba, già lo scorso anno, ha partecipato a Caldogno al FCB Escola Soccer Camp Italia.

La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione con oltre 2100 ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni provenienti da tutti e cinque i continenti. Giulio Montoneri farà parte del team Italia under 8.