Siracusa, questa mattina il corso di formazione nella sede della Cisl

E' stato introdotto dal segretario generale della Funzione pubblica Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi, davanti ad un folto pubblico al salone “Giulo Pastore” della Cisl in via Arsenale, il corso formazione, articolato in sessioni, per dirigenti sindacali ed Rsu sul tema “Il nuovo Ccnl e la gestione dinamica dei foni aziendali del comparto sanità pubblica”.

Presente dall’Asp provinciale anche il direttore sanitario, Anselmo Madeddu.

“Siamo sempre più convinti – ha sottolineato il segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi – che per poter avviare un confronto negoziale serio con l’amministrazione dell’Asp di Siracusa, la formazione dei nostri dirigenti, sia un pilastro fondamentale che ci permetterà di affrontare tematiche importanti come il contratto integrativo, il salario accessorio, il welfare aziendale, la dotazione organica, con la giusta competenza che ci ha sempre contraddistinto nel ruolo di “sindacato di prossimità”.