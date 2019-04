Siracusa, rimodulate le rette per gli asili nido comunali: si passa da 3 a 7 fasce di reddito

Cambia la quota di compartecipazione delle famiglie al servizio degli asili nido comunali a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020.

Questo quanto ha deciso la giunta nella seduta dell’1 aprile scorso, aumentando da 3 a 7 le fasce di reddito e decidendo di esentare dal pagare la retta per quelle famiglie il cui reddito Isee va da zero a 2.000 euro.

Con il sistema attualmente in vigore, attivo dal 2014, nell’anno scolastico 2017/2018 l’entrata annua per le casse comunali è stata di circa 280.000 euro con il 57% degli utenti appartenenti alla prima fascia, il 26% alla seconda e il 17% alla terza. Adesso i servizi finanziari del Comune hanno preventivato un’entrata pari a 328.000 euro, utilizzando la stessa ripartizione utilizzata per la refezione scolastica.

Di seguito la nuova ripartizione: