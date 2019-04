La nuova riforma negli istituti alberghieri e il nuovo esame di stato

Venerdì 05 aprile 2019, dalle ore 15,30 alle ore 19,30 a Siracusa presso il Grand Hotel Alfeo si terrà un seminario di aggiornamento ARFA Scuola gratuito e aperto a tutti, preceduto dall’Assemblea Straordinaria dello SNAIPO.



Nel corso del seminario verranno affrontate alcune tematiche inerenti il mondo della scuola , in particolare sulla riforma dell’istruzione professionale negli istituti alberghieri, problemi, prospettive, progettazione, personalizzazione degli apprendimenti e altri aspetti innovativi.



Tra gli argomenti all’ordine del giorno la sentenza del VII livello retributivo riguardante gli insegnanti tecnico pratici , la seconda prova e il colloquio del nuovo esame di Stato negli Istituti Alberghieri.



Interverranno al dibattito il Prof. Paolo Gentili, Presidente ARFA Scuola e Vicesegretario Nazionale SNAIPO,il prof. Giuseppe Tortorici, Consigliere Nazionale SNAIPO, Coordinatore Regione Sicilia , e il prof. Gaetano Bongiovanni, Responsabile formazione SNAIPO e Presidente Associazione Mangiare bene e non solo.



E’ previsto l’intervento della prof.ssa Bernadette Lo Bianco, docente di Accoglienza turistica, esperta di turismo accessibile, Disability Manager e Presidente Associazione Sicilia turismo che tratterà il tema dell’accoglienza di persone con esigenze speciali nel turismo come esempio di unità d’apprendimento da attuare nella didattica.



Durante la pausa caffè sarà effettuata una dimostrazione di estrazione di caffè Speciality Coffee e una demo di cappuccini decorati curata da Giuseppe Fiorini, campione italiano di latte art 2016 e trainer ufficiale dell’ Associazione Mangiare Bene e non solo.



È possibile richiedere il giorno di permesso per l’aggiornamento, in quanto ARFA Scuola è un’associazione accreditata dal CTN del MIUR Prot. 1188 01/08/2006, conforme alla direttiva n. 170/2016