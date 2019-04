Il capitano del Siracusa, Turati: "Le prossime due gare casalinghe saranno fondamentali"

Doppia seduta oggi per gli azzurri in vista della gara di domenica prossima con la Vibonese. Lavoro atletico e per reparti al mattino, mentre nel pomeriggio seduta tecnico-tattica.

"La vittoria di Lentini è stata fondamentale per la classifica e il morale- spiega il capitano del Siracusa Marco Turati- ci aspettano cinque finali e lotteremo con Rieti e Bisceglie sino alla fine. Le prossime due gare casalinghe saranno fondamentali, mi auguro che i tifosi tornino in massa al De Simone. Abbiamo bisogno del loro sostegno per raggiungere la salvezza".