Canicattini Bagni, “Un’occasione di felicità”: inaugurata a Villa Alagona la sede del gruppo Uni-talsi

Cerimonia di inaugurazione nel pomeriggio di ieri a Villa Alagona, nella centralissima via Vittorio Emanuele, di fronte alla Caserma dei Carabinieri, della sede dell’UNITALSI del gruppo di Canicattini Bagni, che fa riferimento alla sottosezione di Siracusa, messa a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Marilena Miceli, per le attività ludico ricreative e laboratori creativi a favore dei soggetti con disabilità.

Dopo la benedizione officiata dal Parroco della Chiesa Madre, Don Sebastiano Ferla, è stata Ivana Bascetta a ringraziare il Sindaco Marilena Miceli e l’Amministrazione comunale per la sensibilità e la disponibilità data nel mettere a disposizione del gruppo, dove hanno sede anche gli Scout dell’Agesci “Canicattini1”, un locale per le attività e i laboratori che due volte al mese verranno tenuti per i tanti concittadini con disabilità.

"Un’occasione di felicità – ha rimarcato il Presidente Burgio – per noi e per le tante persone che ogni giorni accompagniamo, disabili, anziani, persone che spesso vivono nella solitudine, ed è faticoso a poter guardare oltre. Un’occasione di felicità per tutti noi volontari dell’UNITALSI, perché mai come in questo caso quella frase tante volte sentita “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”, ha un senso. Penso che la grande sensibilità e il grande impegno dimostrati dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale nell’aprirsi al volontariato gratuito, fa si che anche la politica fa il proprio servizio, il servizio agli ultimi in particolare. Iniziamo così anche a Canicattini Bagni un bel percorso di solidarietà che porterà tanti frutti all’intera comunità".