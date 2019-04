Portopalo di Capo Passero, 120 chili di formaggio e 60 litri di latte privi di tracciabilità: scatta il sequestro

Sequestrati dai Carabinieri e dai Nas di Ragusa, 120 chili di formaggio e 60 litri di latte privi di tracciabilità. Il titolare dell'azienda, a seguito del sequestro, in un atto di protesta, ha versato il latte sequestrato sul pavimento. Per tale motivo è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sottrazione di cose sequestrate.