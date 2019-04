Siracusa, tentato furto di 170 litri di gasolio aspirato dai serbatoi di mezzi parcheggiati: arrestati in due

Avrebbero aspirato il carburante contenuto nei serbatoi di due mezzi per movimento terra parcheggiati, forzando i tappi e danneggiando anche i filtri carburante. A sorprenderli, mentre si davano alla fuga a bordo di un furgone, i Carabinieri durante il pattugliamento di contrada Sant’Elia.

Fermato il mezzo, e sottoposto a perquisizione, i militari hanno rinvenuto dieci grandi taniche per carburante di cui 5 piene di 170 litri di gasolio, frutto del furto commesso poco prima.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario. I due, arrestati per furto di gasolio, sono: Sebastiano Lorefice, 42 anni, e Emanuele Lauretta, 37 anni, entrambi pregiudicati, disoccupati, siracusani. Entrambi tradotti ai domiciliari.