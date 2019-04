Siracusa, nuovo canile in contrada Carancino: oggi sopralluogo del Comune

Si estende per circa 10mila metri quadrati l'area sulla quale potrebbe nascere il nuovo canile comunale in contrada Carancino, zona Belvedere, e potrebbe ospitare circa 100 cani.

Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo sul posto dall'assessore con delega alla Tutela degli animali, Fabio Granata, ed i componenti della III Commissione consiliare, guidata da Cetty Vinci.

“Il sopralluogo odierno-dichiara il presidente Cetty Vinci- ci ha permesso di conoscere un'area che a parere della Commissione può ritenersi idonea ad ospitare questa sorta di oasi canina, avendone tutte le caratteristiche. Ci stiamo muovendo nella direzione auspicata in sede di Commissione, e cioè quella di trovata una soluzione condivisa, utile ma anche economica per l'Ente. Ad oggi abbiamo un costo, spalmato su diverse strutture, pari a circa 1 milione e 300mila euro per 500 animali. E' chiaro- conclude Vinci- che siamo solo all'inizio di un percorso che però sembra andare nella direzione auspicata da tutto il Consiglio”.

Il Consiglio, per il bilancio 2019, ha stanziato circa 800mila euro.