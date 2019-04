Noto, la Guardia di Finanza incontra gli studenti del 3° Istituto Comprensivo “Francesco Maiore”

La Guarda di Finanza, nei giorni scorsi, ha incontrato gli studenti del 3° Istituto Comprensivo “Francesco Maiore” a Noto, nell’ambito della 7ª Edizione del progetto “Educazione alla legalità economica”.

L'obiettivo dell'iniziativa è di far maturare la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Anche quest’anno all’iniziativa è abbinato un concorso denominato “Insieme per la legalità” che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, i quali potranno riflettere sui compiti istituzionali della Guardia di Finanza e più in generale sui temi della legalità economica, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica.

Per ogni livello di scolarizzazione, sono previsti premi individuali e premi riservati agli autori dei migliori lavori di gruppo.