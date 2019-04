Siracusa, carenze idriche per tutta la giornata nella zona alta della città

Perdite idriche al serbatoio di Bufalaro che ha reso necessario interrompere il pompaggio al serbatoio e di conseguenza ridurre la pressione idrica nella zona alta della città di Siracusa.

I tecnici Siam sono sul posto da ieri per effettuare tutte le riparazioni del caso, ma gli interventi si sono dimostrati più lunghi del previsto.

Per questo motivo si potranno registrare riduzioni idriche nella zona alta della città (viale Epipoli, via Carlo Forlanini, via Necropoli Grotticelle, viale Tica, via Tisia, viale Zecchino, via Filisto e limitrofe) e su Belvedere e Tremmilia. Il servizio dovrebbe normalizzarsi nella tarda serata di oggi 3 aprile.