La proposta di Siracusa Protagonista su Tari: "Chi ha pagato regolarmente deve avere uno sconto"

"I contribuenti che per 4 anni di seguito hanno pagato regolarmente la tassa rifiuti, a partire dal 5° anno potranno avere una riduzione del 15% sulla tariffa". Questa la proposta per quanto riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti, presentata questa mattina dal gruppo Siracusa Protagonista: Vincenzo Vinciullo insieme ai Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Mauro Basile e Fabio Alota, con i dirigenti Vincenzo Salerno, Stefania Barone e Cettina Vinci.

"Soddisfatti ed orgogliosi del risultato raggiunto" - commentano gli esponenti politici la loro lotta in Consiglio comunale contro l'aumento della Tari proposta dalla Giunta.