Siracusa, il Comune firma il “Protocollo d'intesa con le scuole”

Sarà firmato venerdì 5 aprile, alle 10, nei locali dell'Urban Center, dal sindaco, Francesco Italia e dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Siracusa, Emilio Grasso.

Con la firma, le parti si impegnano a “Promuovere azioni di coordinamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, al fine di facilitare l’inserimento dei giovani studenti presso aziende e organizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro; e a promuovere altresì la creazione di un rapporto virtuoso di confronto tra le dimensioni teoriche e quelle pratiche dell’apprendimento, anche attraverso la costruzione di curricoli e percorsi integrati di studio che valorizzino la dimensione duale del percorso nell’ottica di rafforzare tutte le attività che contribuiscano a ridurre l’abbandono scolastico e la disoccupazione, in particolare quella giovanile”.