Siracusa, Comitato Scuole Sicure: avviata collaborazione con il territorio

Sono partiti nei giorni scorsi, e continuano anche oggi, i sopralluoghi nelle scuole, frutto di una collaborazione tra il Comitato Scuole Sicure di Siracusa, presieduto dall’architetto Angelo Troia e l'Ufficio edilizia scolastica del Libero Consorzio comunale di Siracusa.

I responsabili del Comitato, Angelo Troia, Gianluca Belviso, Giovanni Andronico e Rino Mulè, sono stati ricevuti dal vice-prefetto, Giuseppe Sindona, al quale è stata delineata la situazione generale in cui versano le scuole siracusane, di ogni ordine e grado, illustrando carenze, criticità e mancati adempimenti, burocratici ed operativi. Pubblico e privato fanno squadra per adeguare gli edifici didattici siracusani alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.

“Siamo soddisfatti di questa apertura alla collaborazione che il territorio sta dimostrando - dichiara Angelo Troia, presidente del Comitato -. Si tratta del chiaro segnale di una presa di coscienza che punta a sfruttare le risorse umane che si mettono a disposizione della collettività, con l’unico obiettivo di rendere sicura la permanenza in classe, ma anche nei laboratori, nelle palestre, nei locali di segreteria degli istituti scolastici siracusani dei nostri figli, del personale docente ed Ata, nonché di tutti i fruitori dei locali scolastici. Si tratta di un modus operandi delle istituzioni pubbliche che ci entusiasma e che ci spinge maggiormente ad impegnarci, offrendo le nostre consulenze e il nostro tempo, certi che saranno utili alla nostra comunità”.